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Уолл-стрит закрывается в минусе, Dow Jones — на минимуме с февраля

Экономика

Промышленный индекс упал до 25 126,41 пункта

Нью-Йорк, США, 29 мая 2019, 23:52 — REGNUM  Dow Jones, главный промышленный индекс фондового рынка США, закрывается на минимальном значении за три месяца, 29 мая передает агентство Reuters.

К завершению торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 221,36 пункта (0,87%), до 25 126,41 пункта. Это самое низкое значение индекса с 11 февраля текущего года.

Другие основные индексы также просели за день торгов — S&P 500 упал на 19,37 пункта (0,69%), до 2783,02 пункта, Nasdaq упал на 60,04 пункта (0,79%), до 7 547,31 пункта.

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