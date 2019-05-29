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На калужской фабрике «Нестле Пурина ПетКер» открыли очистные сооружения

Экономика

В новую систему водоочистки инвестировано 578 млн рублей

На калужской фабрике «Нестле Пурина ПетКер» открыли очистные сооружения
Иллюстрация: Vorsino.com
ООО «Нестле Россия». Индустриальный парк «Ворсино», Калужская область

Калуга, 29 мая 2019, 22:02 — REGNUM  Церемония открытия новой системы водоочистных сооружений фабрики по производству кормов для домашних животных «Нестле Пурина ПетКер» состоялась 29 мая на территории индустриального парка «Ворсино» в Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В новый экологический проект в Калужской области компания «Нестле Пурина ПетКер», которая входит в состав группы «Нестле С.А.» (штаб-квартира в Швейцарии), инвестировала 578 миллионов рублей.

Современные высокотехнологичные установки производительностью до 1300 кубометров в день обеспечивают полный цикл обезвреживания промышленных стоков от всех видов загрязнений. Уровень очистки воды превышает требования российского законодательства и даже запросы к качеству вод рыбохозяйственного назначения. При возвращении в окружающую среду очищенная вода не наносит негативного влияния на флору и фауну водоёмов Калужского региона.

Отметим, калужский индустриальный парк «Ворсино» представлен высокотехнологичными промышленными предприятиями, которые придают самое пристальное внимание экологической составляющей своих производства и уже достигли значимых результатов.

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Проблемы экологии
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