Среда, 29 Мая 2019 года
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«На рынке нефти будет царить разочарование — до встречи ОПЕК»

Экономика

«ОПЕК и его союзники должны встретиться в июне или июле»

Лондон, 29 мая 2019, 21:40 — REGNUM  Спад нефтяных цен может продлиться до встречи ОПЕК+ и нового решения по сокращению добычи, 29 мая передает агентство Reuters.

«ОПЕК и его союзники должны встретиться в июне или июле… На рынке будет царить разочарование до этой встречи», — уверен исполнительный директор Sun Global Investments Михир Кападия.

По словам эксперта, «инвесторы стараются не рисковать» до того момента, пока страны-производители не примут конкретного решения.

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