Среда, 29 Мая 2019 года
19:22:51 МСК

Индексы Уолл-стрит упали до минимумов за два месяца

Экономика

Dow Jones снизился до 25 150,98 пункта

Индексы Уолл-стрит упали до минимумов за два месяца
bfishadow
Dow Jones

Нью-Йорк, США, 29 мая 2019, 19:12 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США упали до минимальных значений за два месяца, 29 мая передает агентство Reuters.

Через два часа после начала торгов индекс Dow Jones снизился на 196,79 пункта (0,78%), до 25 150,98 пункта, индекс S&P 500 снизился на 17,97 пункта (0,64%), до 2784,42 пункта, индекс Nasdaq снизился на 56,48 пункта (0,74%), до 7550,87 пункта.

Падение рынка вызвано торговой войной с Китаем, а также резким падением доходности государственных облигаций США.

Читайте также: Уолл-стрит снова в минусе из-за падения доходности облигаций США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить