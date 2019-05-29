Индексы Уолл-стрит упали до минимумов за два месяца

Нью-Йорк, США, , 19:12 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США упали до минимальных значений за два месяца, 29 мая передает агентство Reuters.

Через два часа после начала торгов индекс Dow Jones снизился на 196,79 пункта (0,78%), до 25 150,98 пункта, индекс S&P 500 снизился на 17,97 пункта (0,64%), до 2784,42 пункта, индекс Nasdaq снизился на 56,48 пункта (0,74%), до 7550,87 пункта.

Падение рынка вызвано торговой войной с Китаем, а также резким падением доходности государственных облигаций США.

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