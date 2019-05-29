ГК «Русагро» намерена обанкротить Новосибирский жировой комбинат

Новосибирск, , 18:34 — REGNUM Группа компаний «Русагро» намерена через суд признать АО «Новосибирский жировой комбинат» (АО «НЖК») банкротом. Это следует из информации, размещённой на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Русагро» указало о наличии просроченной задолженности в размере 608 тыс. рублей. Исковое заявления «О признании должника банкротом» (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182, 203 и др. ФЗ «О несостоятельности») подано 28 мая 2019 года.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, уставной капитал НЖК составляет 4 578 189 рубей. Там же указано, что Аркадий Зырянов является ликвидатором компании — сведения об этом внесены 20 мая 2019 года.

Отметим, что в декабре 2018 года НЖК уведомил о намерении подать на самобанкротство. Причина — невозможность исполнить обязательства перед «Россельхозбанком» и «Русагро».

По данным издания «Континент Сибирь», ранее НЖК находился под управлением ГК «Солнечные продукты». В ноябре 2018 года компания «Русагро» купила долг «Солнечных продуктов» Россельхозбанку в размере 34,7 млрд рублей.

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