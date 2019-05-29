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В Москве изъяли 300 тысяч упаковок контрабандного табака

Экономика

На сумму около 45 млн рублей

В Москве изъяли 300 тысяч упаковок контрабандного табака
Чарльз Уот Синглалезе. Курение кальяна. 1930

Москва, 29 мая 2019, 18:10 — REGNUM  Крупную партию контрабандного кальянного табака обнаружили и изъяли в Москве сотрудники правоохранительных подразделений Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Информация об этом размещена на официальном сайте ФТС РФ.

Всего было изъято более 300 тыс. упаковок. Общая стоимость нелегальной продукции оценивается в 45 млн рублей. Табак хранили в производственно-складском комплексе на юго-западе Москвы. Там же было обнаружено подпольное производство курительных кальянных смесей известных марок.

ФТС России установила, что табачная продукция прибыла на территорию ЕАЭС из Турции, Иордании, Германии и США. На данный момент организатор производства и причастные лица задержаны. Ведутся проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла более 43 тонн контрафактной табачной продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Нелегальная партия табака весом 43 тонны была изъята на юго-западе Китая

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Табачная промышленность
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