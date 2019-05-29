Путин: в ближайшее время стартуют пилотные проекты по маркировке в ЕАЭС

Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Реализация пилотных проектов по маркировке и прослеживаемости товаров начнется в самое ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня, 29 мая, на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«Уже в ближайшее время начнётся осуществление пилотных проектов по маркировке и прослеживаемости товаров, а также организации цифровых транспортных коридоров, которые позволят заметно укрепить и увеличить транзит грузов по таможенной территории ЕАЭС», — подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Путина, цифровые технологии призваны обеспечить более тесное взаимодействие по линии малого, среднего бизнеса, выстраивания новых производственных цепочек. Как отметил глава государства, развитие открытой и благоприятной деловой среды будет происходить именно «в рамках цифры».

Напомним, в России созданием системы маркировки и прослеживания занимается Центр развития перспективных технологий. Также компания участвует в разработке наднациональной цифровой платформы ЕЭК, которая даст широкие возможности по созданию в союзе единого пространства и должна обеспечить условия для беспрепятственного движения товаров внутри ЕАЭС.

Распоряжением правительства РФ утвержден перечень первых 10 товарных групп, которые с 2019 года подлежат обязательной маркировке. Среди них — лекарственные препараты, сигареты, товары легкой промышленности и обувь, духи, шины, фотокамеры и др.