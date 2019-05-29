Уникальный химический танкер спустили на воду в Волгоградской области

Волгоград, , 17:39 — REGNUM Новый химический танкер класса «река-море» построен и спущен на воду на Волжском судостроительно-судоремонтном заводе 29 мая. Как сообщила пресс-служба администрации региона, такое судно построено впервые — часть компонентов корабля выполнена из композиционных материалов. В торжественной церемонии спуска танкера на воду приняли участие заместитель губернатора — председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков, представители администрации Волжского, руководство группы компаний «Вега», администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей, Российского морского регистра судоходства, коллектив завода-изготовителя.

Новый танкер построен в соответствии с планом Минпромторга России по импортозамещению в судостроительной отрасли. Его длина — 140 метров, ширина — 16,6 метра, высота борта достигает шести метров. Судно может перевозить по реке до 4410 тонн нефти и химически опасных грузов, по морю — до 6610 тонн. В ближайшие два месяца новый танкер будет проходить программу швартовых и ходовых испытаний, после чего будет передан заказчику в Санкт-Петербург.

«Это первый танкер, который мы построили «под ключ», такие на этом предприятии не выпускали даже в советские времена. Часть компонентов заменили на композитные материалы, в том числе из них выполнены основные трубопроводы в грузовой части — это первый случай в России. Морской регистр дал нам такое разрешение, и мы впервые эту технологию реализовали», — рассказала генеральный директор группы компаний «Вега», в которую входит Волжский судостроительно-судоремонтный завод Елена Майер.

Кроме того, по контракту с Минобороны, подписанному в декабре 2018 года, предприятие должно выпустить 12 буксирно-моторных катеров БМК-15. Заказ позволит существенно увеличить объемы производства предприятия. Так, в 2018 году он составил 300 млн рублей, на 2019 год запланирован выпуск продукции на миллиард рублей.