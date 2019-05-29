Правительство Украины «радикалы» обвиняют в гибели львовских горняков

Киев, , 17:31 — REGNUM Гибель украинских шахтеров на шахте «Лесная» (входит в состав госпредприятия «Львовуголь») в Сокольском районе Львовской области произошла в результате плохой работы правительства, а также министерства энергетики и угольной промышленности. Об этом 29 мая заявил с трибуны Верховной рады лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

«Гибель шахтеров — это результат деятельности министерства энергетики и правительства. Миллиарды долларов тратят на закупку иностранного угля: российского, американского, юаровского вместо того, чтобы инвестировать в увеличение добычи украинского угля, делать инвестиции в безопасность труда, в обновление основных фондов и защиту украинских шахтеров», — сказал Ляшко.

Он потребовал отправить в отставку министра энергетики Игоря Насалика, «политика которого приводит к гибели украинских шахтеров, к безработице». «Месяцами и годами украинские шахтеры не получают зарплату на Донетчине, на Луганщине, на Львовщине, на Волыни», — считает Ляшко.

Депутат напомнил, что за последние пять лет правительство и Рада не заложили 37 млн долл. на достройку шахты в г. Нововолынск.

«Всего 1 млрд грн нужен, чтобы достроить шахту в Нововолынске. Много лет обещают, и никто ничего не делает. Вместо этого имеем в энергетическом балансе страны почти 50% импортного угля. Создаем рабочие места для наших иностранных конкурентов, а почти у 100 тыс украинских шахтеров пустой холодильник, месяцами нет зарплаты и работы», — рассказал Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на шахте «Лесная» в результате обвала породы погибло два горняка. В ходе спасательной операции на поверхность подняли тела без признаков жизни. Инцидент на шахте квалифицировали как нарушение правил безопасности. Львовские правоохранители подтверждают гибель двух горняков. По факту происшествия силовики завели уголовное дело.

«Личности погибших установлены — ими оказались двое жителей Сокольского района 1971 по 1997 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины», — говорится в сообщении.