Объем средств на лечение онкобольных сужает путь борьбы с раком — министр

Архангельск, , 17:31 — REGNUM Федеральный бюджет выделяет недостаточно средств на обеспечение лекарствами льготников. Об этом, выступая перед депутатами областного собрания, заявил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, покрытие дефицита, вызванного недостаточным финансированием, ложится на плечи регионального бюджета.

«Фактически регион берет на себя обязательства по дефициту на пациентов, которые являются федеральными льготниками, — заявил Карпунов. — С 2012 по 2018 год в 3,5 раза увеличилась сумма, которая затрачивается на лекарства для льготников из регионального бюджета. Большая часть идет на пациентов федерального уровня льготников».

Затраты на лечение некоторых заболеваний приходится увеличивать многократно. Так, например, расходы областного бюджета на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом в 2018 году составили 417 млн рублей.

«Это фактически превысило в семь раз те затраты, которые запланировал федеральный бюджет для данной категории», — подчеркнул министр.

Аналогичная ситуация наблюдается и с выделением лекарств на лечение онкобольных.

«Но схема лечения онкологических больных динамично меняется, в частности, появилась таргеатная терапия, предполагающая дорогостоящее лечение. Расчет при выделении средств идет, скорее всего, по классической схеме лечения, а в медучреждениях назначаются современные и более дорогостоящие схемы лечения. Сам по себе объем средств сужают возможности специалистов на лечение пациентов», — рассказал Антон Карпунов.

Добавим, что в 2018 году Архангельская область находилась на 14 месте по количеству онкобольных в России — на 100 000 человек населения здесь приходится 2739 больных раком.