Среда, 29 Мая 2019 года
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В северном Китае расширяется производство чистой энергии

Экономика

К этому побуждает сильная загрязненность продуктами сгорания традиционных энергоносителей

Пекин, 29 мая 2019, 17:20 — REGNUM  В приграничной с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, которая традиционно использует в энергогенерации уголь, расширяется использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — так называемой «новой энергетики», сообщает 29 мая Синьхуа со ссылкой на провинциальное отделение Государственной энергетической компании (ГЭК) КНР.

Ввиду того, что сжигание угля привело к высокой концентрации в воздухе загрязняющих веществ, в частности диоксида серы, оксида азота и угольной пыли, в провинции все шире используется энергия ветра.

За первые четыре месяца 2019 года с помощью чистых энергоисточников было выработано на четверть больше электроэнергии, чем в 2018 году. Это составляет почти 19% общего энергопроизводства или почти 7 млрд кВт/ч в абсолютных цифрах.

Сообщается, что в настоящее время в Хэйлунцзяне внедряется специальная система торговли энергией.

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«Зеленая» энергетика
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