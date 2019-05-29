В северном Китае расширяется производство чистой энергии

Пекин, , 17:20 — REGNUM В приграничной с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, которая традиционно использует в энергогенерации уголь, расширяется использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — так называемой «новой энергетики», сообщает 29 мая Синьхуа со ссылкой на провинциальное отделение Государственной энергетической компании (ГЭК) КНР.

Ввиду того, что сжигание угля привело к высокой концентрации в воздухе загрязняющих веществ, в частности диоксида серы, оксида азота и угольной пыли, в провинции все шире используется энергия ветра.

За первые четыре месяца 2019 года с помощью чистых энергоисточников было выработано на четверть больше электроэнергии, чем в 2018 году. Это составляет почти 19% общего энергопроизводства или почти 7 млрд кВт/ч в абсолютных цифрах.

Сообщается, что в настоящее время в Хэйлунцзяне внедряется специальная система торговли энергией.