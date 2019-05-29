Новгородская область привезёт на ПМЭФ-2019 онлайн-примерочную

Великий Новгород, , 17:19 — REGNUM Агентство развития Новгородской области (АРНО) обновило стенд, который будет представлять регион на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, одной из особенностей стенда станет онлайн-примерочная.

«Гости смогут примерить виртуальные костюмы героев Новгородской земли: Александра Невского, Садко, Марфы Посадницы, Суворова, Достоевского, ганзейского купца, средневековой новгородки и стрельца», — сообщил директор АРНО Александр Дементьев.

Фотографию в костюме гость онлайн-примерочной сможет получить на электронную почту или распечатать на месте. С новгородского стенда можно будет отправить домой, друзьям или родственникам настоящую авторскую почтовую открытку с изображением Новгорода. Традиционно на стенде будет организована дегустация новгородских товаров.

В правительстве Новгородской области сообщили, что региональную делегацию возглавит губернатор Андрей Никитин. На ПМЭФ планируется подписание порядка 20 соглашений с крупными компаниями на общую сумму инвестиций в 24 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПМЭФ-2019 пройдет в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 6−8 июня 2019 года.