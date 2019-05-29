Эксперты высказались за скорейшее начало рекультивации Челябинской свалки

Челябинск, , 17:10 — REGNUM 27 мая в Челябинске состоялись общественные слушания по проекту рекультивации городской свалки в Металлургическом районе. Работы по рекультивации городской свалки в Челябинске проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» и включены в федеральный проект «Чистая страна». ФГУП «РосРАО» (предприятие ГК «Росатом») назначено единственным исполнителем работ по рекультивации в 2019—2020 гг. распоряжением правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 г.

Как сообщил исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев, контроль за реализацией проекта будет осуществлять Министерство экологии РФ.

Предложенный «РосРАО» комплекс работ предусматривает разработку проектно-сметной документации (с выполнением инженерных изысканий), получение соответствующих экологической и сметно-стоимостной государственных экспертиз, проведение работ по рекультивации свалки.

В 2019 году на территории свалки уже были выполнены инженерные изыскания и специализированные исследования, которые позволили выяснить усредненный морфологический и фракционный состав отходов. По мнению разработчиков, на техническом этапе рекультивации необходимо сооружение системы активной дегазации и системы сбора фильтрата. С помощью систем вертикального и горизонтального дренажа вредный свалочный газ насосами будет закачиваться в магистральный трубопровод и подаваться на установку термической утилизации. Предполагается, что благодаря эффективной системе газоочистки выбросы метана снизятся на 99% с 28 тыс. тонн в год до 1,5 тонн в год. Биологический этап рекультивации предполагает высадку трав на плодородный грунт и продлится от трёх до пяти лет.

По словам генерального директора ЗАО «Геоспецэкология» Бориса Трушина, рекультивация делится на два этапа: технический и биологический. «Сроки технической рекультивации зависят от площади полигона, объемов строительных работ, проектных решений и т. п. Например, полигон Кучино (54 га) — это два года, но может быть и меньше. Биологическая рекультивация проводится после технической, и она с учетом ухода за посаженными растениями требует двух лет», — информирует специалист.

По его мнению, проект рекультивации должен предусмотреть ликвидацию всех негативных воздействий (выбросы в атмосферу, загрязнения подземных и поверхностных вод, почв, растительности и т.п.) за счет сбора и очистки свалочной жидкости, удаления биогаза, перекрытия тела отходов сверху для предотвращения попадания внутрь атмосферных осадков (основного агента для образования фильтрата и биогаза).

«В случае Челябинской свалки до выполнения дегазации и строительства финального перекрытия необходимо ликвидировать подземное (видимо, пиролизное) горение отходов. Кроме того, часто откосы свалки имеют крутые углы заложения (до 40 градусов), на которых не может работать техника, развиваются негативные экзогенные процессы и т.п. В связи с этим, на первом этапе рекультивации необходимо выположить эти откосы до нормативных и, что важно, безопасных для последующего использования территории углов. Здесь также встает вопрос о вскрытии зон с горящими отходами, которые нужно ликвидировать», — напоминает Трушин.

Как поясняет генеральный директор ООО «Раменский региональный экологический центр» Виктор Балакин, биогаз претерпевает изменения по своему составу по мере формирования тела полигона: «На начальной стадии завоза отходов на полигон в грунтовом массиве в значительном количестве присутствует кислород, что приводит к развитию процессов аэробного разложения органики. При этом образуется аммиак, сероводород, меркаптаны и другие вредные газы. После уплотнения и перекрытия «свежих» отходов инертным грунтом (это требования технологического регламента выполнения работ на полигоне) разложение органики в результате микробиологической деятельности переходит в другую фазу — анаэробного (бескислородного) разложения. В ходе этого основного процесса разложения органики образуется преимущественно метан и диоксид углерода. Приповерхностный слой грунта (пересыпка) начинает играть роль поверхностного биофильтра, в котором благодаря микробиологической деятельности метан преобразуется в диоксид углерода».

Газогеохимические исследования на полигоне ТКО в г. Челябинске позволили установить, что в верхней части разреза тела полигона до глубины около 2-х метров содержание кислорода еще значительно, т. е. преобладают процессы аэробного разложения с образованием вредных газов. «На части данного полигона в верхней части тела полигона отмечаются высокие концентрации метана более 5%об, что приводит в сложившихся условиях к повышенной пожарной опасности на полигоне. В глубинной толще полигона развиваются стандартные процессы устойчивого анаэробного разложения органики, что приводит к эмиссии биогаза на дневную поверхность. Масштабы этой эмиссии биогаза на данном полигоне сопоставимы с этим показателями на других полигонах», — информирует Балакин.

Он полагает, что на сегодня важен не только выбор проектного решения по утилизации биогаза, но и обеспечение мероприятий по долговременному контролю состояния загрязнения основных компонентов окружающей среды.

Эксперты-экологи едины во мнении, что вопрос рекультивации свалки назрел давно.

Первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов уверен, что самая большая опасность — это промедление с рекультивацией. Всероссийское общество охраны природы разместило на свалке свои посты, которые делают замеры по содержанию газов, проводят обследования, которые показывают большие концентрации формальдегидов, выявляют метан, сероводород и меркаптан. Без проведения рекультивации свалка каждый час выпускает в атмосферу 5 тысяч кубометров свалочного газа. Расулмухамедов считает, что в этом году можно закончить переформатирование «тела» свалки, чтобы она отвечала требованиям, предъявляемым к полигонам. Говоря о проекте рекультивации, он подчеркнул, что процессы согласования и прохождения государственных экспертиз не должны быть затянутыми: «Очень не хотелось бы, чтобы этот процесс затянулся. Понимая, что сейчас 5 тыс. кубометров (вредных газов) улетают в воздух, не хотелось бы оказаться в ситуации, когда готовый проект будет проходить долгую экспертизу. Поэтому надо это время выиграть хотя бы в части земляных работ, так как по геометрии полигона более или менее что именно в этой области надо сделать. Государственно-экологическая экспертиза больше касается не геометрии полигона, а системы сбора, дегазации, как будет происходить фильтрация. Мы считаем, что запараллелить эти процессы возможно. Можно закончить в этом году земляные работы, частично накрыть пленкой хотя бы склоны, можно сделать частичную дегазацию, в следующем году весной доделать пленку, а в августе активную дегазацию, а затем спокойно заниматься созданием саркофага».

Одним из основных рисков представитель Всероссийского общества охраны природы называет усиление неприятных запахов. Однако, считает он, поскольку в непосредственной близости от полигона люди не живут, до населения эти запахи будут доходить в небольшом количестве.

Как рассказал ИА REGNUM член комиссии на общественных слушаниях Ильдар Файзуллин, руководитель регионального экологического движения «ЭКОЧЕЛ», его организация в апреле проводила рейды на полигон, где ведутся работы по выравниванию площадки. Он полагает, что проект пройдет согласования быстро, так как им занимается ФГУП «РосРАО». «Это организация с большим опытом в подобных проектах, думаю, у них получится», — отметил он. Движение «ЭКОЧЕЛ» установило экологические посты, проводит рейды вокруг полигона, чтобы туда не сваливали незаконно мусор. Файзуллин полагает, что экологические риски при проведении рекультивации минимальны, а вред от самой свалки гораздо более ощутимый.

Председатель комиссии по экологии Общественной палаты Челябинской области Андрей Минченко, говоря о сроках, обращает внимание на то, как долго будут длиться проектные работы, как долго они будут проходить государственную экспертизу. При проведении рекультивации, по его мнению, существует две угрозы для окружающей среды: дождевые и талые воды, которые могут способствовать проникновению опасных веществ в почву, и газы, которые образуются в теле свалки. По его словам, они должны попадать в атмосферный воздух после дожига, уже в виде CO2, а не в виде других соединений. «Как мы знаем, в подмосковном Волоколамске, собственно, выброс произошел из-за некачественно рекультивированной свалки, то есть произошло скопление газов, которые не отводились, и произошел залповый выброс, когда давление превысило допустимые пределы. Мы надеемся, что эта ситуация будет учтена в проекте, что будет отвод газа со всех слоев свалки надлежащим образом и впоследствии они будут сжигаться, очищаться до нормативного уровня», — замечает Минченко, добавляя, что проектированием и проведением работ по рекультивации будет заниматься серьезное федеральное предприятие, входящее в структуру Росатома, что гарантирует качественное исполнение проекта. Он считает, что основной экологический риск заключается не в рекультивации самой свалки, а в обращении с твердыми бытовыми отходами Челябинска на других полигонах, которые еще не готовы.

О необходимости комплексного подхода к работе с мусорными полигонами говорит председатель общественного фонда «За природу» Андрей Талевлин. Он считает, что необходимо проектировать и строить новый полигон. «У меня как жителя Челябинска цель — скорейшее проектирование нового полигона со всей инфраструктурой, закрепленной в территориальной схеме обращения с отходами и выделение на нее необходимых средств. Конечно, старый полигон нужно рекультивировать. Но ни в коем случае не расширять «временный полигон», — уверен общественник. Основными рисками при рекультивации старой свалки он называет то, что полигон находится в центре города, рядом находятся промышленные отходы (шлакоотвалы). Среди рисков он указывает на возможность загрязнения подземных вод Миасса, газовыделения и возгорания.

Член штаба регионального отделения ОНФ Челябинска Виталий Вороной выражает сомнения в том, что решить проблему челябинской свалки возможно за два года. «Даже на одной свалке в разных точках в зависимости от времени года и от состава отходов там могут быть разные выделения газов, не только метана. Газы могут содержать тяжелые металлы, вредные для здоровья человека. Поэтому к данному вопросу надо относиться аккуратно», — говорит он.

По его мнению, при проведении рекультивации важно обратить внимание на свалочные газы, необходимо исследовать «тело» полигона. «Решить эту задачу, не имея достоверных исходных данных, будет достаточно сложно. Будем надеяться на то, что подключат нормальных специалистов, которые с какой-то долей вероятности решат это вопрос. Столько лет накапливалось все на этой свалке. Сложно определить, сколько лет это будет выделять «тело» полигона и какие составляющие там помимо метана там будут появляться на поверхности и в каких местах. Свалка огромная, накапливали более 50 лет», — напоминает Вороной.

«Челябинская свалка расположена в черте города, в непосредственной близи от реки и места проживания людей, соответственно вредные вещества попадают в грунтовые воды, что отрицательно влияет на экологическую обстановку, — поясняет Михаил Махов, руководитель общественного движения «Антисмог», член Законодательного собрания Челябинской области. — Свалка работала в три раза дольше, чем положено по нормативам».

«Очень важна комплексная предпроектная подготовка, необходимы актуальные и точные данные топосъемки, геосъемки. Проект рекультивации должен пройти все необходимые согласования, госэкспертизу», — уверен Махов.

Сергей Ефимов, руководитель движения «Защита леса на Захаренко» уверен, что «при реализации проекта, прежде всего, нужно обратить внимание на безопасность, важно, чтобы не произошло утечки вредных веществ».

«При должном внимании, финансировании и строгом контроле возможно успеть в озвученные сроки, однако спешить не нужно. Важно ответственно подойти и выбору технологий рекультивации и захоронения отходов», — считает Ефимов.

Рекультивация свалки будет возможна после проведения соответствующих согласований.

Как пообещали в «РосРАО», в ходе рекультивации будет проводиться регулярный экологический мониторинг как силами предприятия, так и общественными экологическими организациями.

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