Экс-глава ЮНЕСКО возглавила Комитет Совета директоров «ФосАгро»

Москва, , 16:43 — REGNUM Совет директоров «ФосАгро» утвердил состав Комитетов Совета директоров. Председателем вновь созданного комитета совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию избрана Ирина Бокова. Комитет создан по инициативе генерального директора компании Андрея Гурьева.

Бокова является независимым членом Совета директоров ФосАгро с 2018 года, ранее она занимала пост генерального директора ЮНЕСКО в течение двух четырехлетних сроков (2009 — 2017 гг.), став первой женщиной и первым восточноевропейским руководителем Организации. Ирина Бокова активно участвовала в выработке и принятии Повестки дня ООН по устойчивому развитию.

«Задача достижения устойчивого развития является для компании стратегической и требует эффективного приложения направляемых для ее решения ресурсов, — говорит Андрей Гурьев. — Уверен, что работа Ирины Боковой во главе профильного комитета, ее уникальная экспертиза и профессионализм поспособствуют дальнейшей интеграции целей в области устойчивого развития ООН в деятельность компании».

Комитет по стратегии и Комитет по управлению рисками возглавил независимый директор, член Совета директоров Свен Омбудстведт. Председателем Комитета по аудиту вновь избран независимый директор, член Совета директоров ПАО «ФосАгро» Маркус Роудс; председателем Комитета по вознаграждениям и кадрам — независимый директор, член Совета директоров Джеймс Роджерс; председателем Комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды — член Совета директоров, первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

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