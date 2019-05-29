В Новгородской области жители 229 домов смогут не платить за капремонт

Великий Новгород, , 16:32 — REGNUM В Новгородской области жители малоквартирных домов — тех, в которых менее пяти квартир — смогут не платить в региональный фонд капитального ремонта, а уплаченные ранее ими взносы будут возвращены, если ремонт в доме не проводился. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие поправки в региональное законодательство приняли сегодня, 29 мая, депутаты Новгородской областной думы.

Как пояснила министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области Ирина Николаева, в регионе насчитывается 229 таких домов.

По словам министра, есть обращения граждан — собственников помещений, проживающих в четырёхквартирных двухэтажных домах.

«Эти дома не могут быть признаны домами блокированной застройки, что дало бы возможность не включать их в программу капитального ремонта. Собственники таких домов отрицательно относятся к включению их домов в региональную программу капитального ремонта, так как они находятся на непосредственном управлении, а ремонт — как текущий, так и капитальный — осуществляют самостоятельно», — пояснила министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, освобождающий жильцов четырёхквартирных двухэтажных домов от взносов на капремонт, был принят Государственной думой РФ в декабре 2018 года.