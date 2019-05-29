Госдума позволяет сельским депутатам не отчитываться о доходах

Москва, , 16:34 — REGNUM Законопроект, позволяющий сельским депутатам не предоставлять декларации о своих доходах, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Речь идет об инициативе, которая позволяет сельским депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, не предоставлять сведения о своих доходах и имуществе. Подобные правила также предлагают распространить и на супругов и несовершеннолетних детей таких депутатов. Авторы инициативы также предлагают не контролировать расходы таких депутатов и членов их семей.

Как отмечал ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, антикоррупционные нормы в отношении такой категории депутатов выглядят избыточными.

«На сегодняшний день в соответствии с требованием о противодействии коррупции эти депутаты так же, например, как мы, должны сдавать регулярно сведения о своих доходах, доходах своих супругов и сведения об имуществе. Когда речь идет о работающих депутатами на общественных началах сельских учительницах, наверное, это выглядит чрезмерным требованием», — заявил Исаев.

В частности, по его словам, сельские депутаты занимаются в основном общественной нагрузкой и не получают никакой заработной платы.

«Поэтому предлагается оставить сдачу деклараций перед выборами, а в дальнейшем сдавать декларацию только вследствие изменения заработной платы или имущества. Если таких изменений нет, то от них декларирование не будет требоваться», — пояснил Исаев.