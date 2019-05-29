Автодорогу из Владикавказа в Моздок построят за 2,1 млрд рублей

Владикавказ, , 16:15 — REGNUM В Северной Осетии будет построена новая автомобильная дорога, которая напрямую свяжет основную территорию республики с отдаленным Моздокским районом. Стоимость дороги составит 2,1 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета дорожного хозяйства региона Тариель Солиев.

Проект одобрен Министерством транспорта РФ и Росавтодором. Протяженность дороги составит 67 км. В настоящее время жителям приходится добираться по длинному маршруту через Ингушетию и Кабардино-Балкарию. Этот путь в два раза длиннее новой дороги — 134 км.

Новая трасса будет построена за два года. В 2019 году на реализацию проекта направят около 333 млн рублей. Еще 1,8 млрд рублей вложат в строительство в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой о содействии в вопросе строительства дороги из Владикавказа в Моздок обращался в президенту РФ Владимиру Путину на встрече в августе 2018 года глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он отметил, что эта трасса является стратегическим вопросом для региона.

«Я попросил его о содействии в выделении необходимых средств, для того чтобы мы эту дорогу за два года сделали и могли напрямую по своей территории перемещаться в Моздокский район», — заявил Битаров.