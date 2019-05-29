Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России

Москва, , 15:55 — REGNUM Законопроект о подразделении инвесторов РФ на определенные категории Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Речь идет о разделении инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Такие нормы необходимы, что с одной стороны повысить доверие граждан к финрынку РФ, а с другой — обеспечить защиту прав граждан, которые потребляют финансовые услуги, отмечают авторы инициативы.

Согласно предложенной градации, неквалифицированные инвесторы могут быть особо защищаемыми и простыми. При этом все физлица автоматически относятся к особо защищаем. На практике это означает, что они смогут инвестировать в ограниченный набор инструментов — в самые простые и наименее рискованные. В частности, они смогут инвестировать в операции только с теми ценными бумагами, которые допущены к торгам первого и второго уровня. Им будет запрещено вкладывать средства в коммерческие облигации.

При этом законопроект предполагает обязать неквалифицированных инвесторов проходить ежегодные проверки, чтобы подтверждать, что они соответствуют требованиям инвестора.

Квалифицированными инвесторами предлагается считать тех, у кого есть активы минимум на 10 млн рублей. Такими инвесторами предлагается считать профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющие компании паевых инвестиционных фондов, банки и страховщиков. Квалифицированным инвесторам предлагается разрешить любые финансовые инструменты.

Если закон будет принят, что порядок присвоения категории установит Центробанк РФ. При этом самой категоризацией будут заниматься банки, брокеры или управляющие компании паевого инвестиционного фонда.

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