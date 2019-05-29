В Ростове-на-Дону обсудили развитие технологий опреснения морской воды

Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM Совершенствование технологий и методов получения опресненной и питьевой воды обсудили участники научно-практической конференции, которая прошла в Южном федеральном университете. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба вуза.

В работе конференции приняли участие ведущие исследователи и представители крупных промышленных предприятий страны — Объединённой судостроительной корпорации, ЗАО «ЦНИИ СМ», АО «Красный гидропресс», представители Минобороны России, проектных институтов и судостроительных предприятий — всего более 50 человек.

Как отмечается, ключевой темой конференции стало создание технологий, которые позволят обеспечить водой населённые пункты с дефицитом пресной воды, корабли ВМФ России и гражданские суда при помощи мобильных опреснительных комплексов.

О существующих технологиях опреснения воды рассказал генеральный директор акционерного общества «Красный гидропресс» Владимир Горлов.

«Технологий очень много: замораживание, химические, термические, вот то, что мы делаем или, допустим, обратный осмос. Действительно очень много технологий, но самые массовые — это термическая обработка», — сказал глава предприятия.

По его словам, опреснительные установки современного типа требуют высокого уровня автоматизации, что позволит сделать их более востребованными для всех категорий потребителей.

«Современные опреснительные установки с заделом на будущее потребуют от научных организаций новых решений в области автоматизации, — добавил Горлов. — Сейчас новые установки должны работать по принципу «Включил — забыл». Поэтому интеграция в данном случае промышленных предприятий, которые производят эти опреснительные установки, с университетами, которые занимаются научно-исследовательскими работами и опытно-конструкторскими, — это очень актуальное направление сотрудничества, и мы будем продолжать это делать».

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