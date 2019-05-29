Компания Alstom запустила в Казахстане производство электровозов

Нур-Султан, , 15:30 — REGNUM Французская машиностроительная компания Alstom запустила в Нур-Султане производство пассажирских электровозов Prima M4 KZ4AT. Об этом сообщили в пресс-службе Alstom в регионе Западной Азии и Туркестане.

В компании отметили, что первый пассажирский локомотив планируется выпустить в конце 2019 года. В Казахстане в эксплуатации уже находятся 20 аналогичных локомотивов.

Локомотив способен развивать до 200 км/ч и приспособлен к погодным условиям от минус 50 до плюс 50 градусов. Ранее компания Alstom подписала контракт на поставку в Казахстан 302 грузовых и 119 пассажирских электровозов до конца 2029 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем правления компании Alstom Анри Пупар-Лафаржем. Стороны обсудили развитие электровозосборочного производства в республике.

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