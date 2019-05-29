На Ямале подозревают Росстат в очередной ошибке

Салехард, , 15:31 — REGNUM В правительстве ЯНАО не согласны с выводами Росстата, из которых следует, что 100% ямальским домохозяйствам хватает доходов лишь на еду. В регионе регулярно проводятся социологические исследования на тему благосостояния жителей. Их результаты кардинально иные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В правительстве ЯНАО заявляют, что в октябре 2018 года ВЦИОМ проводил в регионе опрос 3,14 тыс. человек. Из них 44% сообщили, что им всегда хватает средств на вещи первой необходимости, 37% могут делать крупные покупки и ездить в отпуск, 4% могут делать дорогостоящие покупки. Только на питание и вещи первой необходимости хватало дохов лишь 11% опрошенных.

Прирост реальной зарплаты на Ямале за 2017−2018 годы составил 8,4%, а средний размер заработный платы в 5 раз превышал стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, сообщают в пресс-службе главы региона. Средняя заработная плата за первый квартал 2019 года по данным Тюменьстата на Ямале составила 93 570 рублей, что на 1,5% более к соответствующему периоду предыдущего года. Инфляция на Ямале за апрель 2019 года по данным Центробанка составила 3,3%, что менее общероссийского показателя в 5,2%.

Напомним, ранее Росстат ошибся в оценке динамики промпроизводства на Ямале по причине неверных данных, предоставленных одним из предприятий топливно-энергетического комплекса. Тогда произошло завышение данных.

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