В бюджете Великого Новгорода кончились деньги на школьные проездные

Великий Новгород, , 15:25 — REGNUM В Великом Новгороде проездной билет для школьника на проезд в городском общественном транспорте с 1 июня 2019 года стоит 1350 рублей, как и взрослый льготный билет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, «денег в бюджете на компенсацию проезда школьников больше нет».

В течение учебного года школьные проездные билеты в Великом Новгороде продавались по цене 800 рублей, так как остальные 550 рублей из полной стоимости билета за каждый школьный проездной компенсировались из бюджета города. Расходы на эти цели составили 17,6 млн рублей, и, как пояснили в мэрии, это — вся сумма, которая была заложена в бюджет Великого Новгорода на 2019 год.

«Так произошло потому, что ранее сумма компенсации закладывалась в бюджет без учёта подорожания проездных билетов», — сообщили в мэрии.

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин предложил перевозчикам организовать бесплатный проезд для школьников в городском транспорте с нового учебного года, однако на практике это сделать оказалось не так просто. Проблема обсуждалась сегодня, 29 мая, на специальном совещании с участием представителей министерства транспорта Новгородской области и регионального комитета по ценовой и тарифной политике, но без участия СМИ.

По итогам совещания в пресс-центре мэрии сообщили, что бесплатными для школьников могут стать пока только два автобусных маршрута (№ 13, следующий до Деревяницкого микрорайона, а также № 4, соединяющий Западный район города с Торговой стороной), однако переговоры со спонсорами об этом ещё ведутся. Частичная компенсация стоимости школьных проездных билетов в Великом Новгороде возможна только с 1 сентября 2019 года, то есть на летних каникулах школьникам придётся покупать билет за его полную стоимость (1350 рублей).

Сколько будет стоить билет для школьников в новом учебном году, станет известно только после того, как мэрия проанализирует исполнение бюджета в первом полугодии 2019 года.

«Деньги мы, конечно, постараемся найти, но вряд ли сможем сделать это в объёме компенсации, как ранее», — сообщили в мэрии.

Представители транспортных компаний вновь поднимали вопрос о введении электронного проездного школьника, что позволило бы сделать прозрачным и адресным получение компенсации на проезд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, электронные проездные билеты для школьников и студентов в Новгородской области планировали ввести ещё летом 2018 года, но это так и не было сделано.

Напомним, с 1 августа 2018 года стоимость обычного месячного проездного билета в Великом Новгороде составляет 2430 рублей, льготные проездные билеты подорожали до 1350 рублей за месяц с 1 января 2019 года. Проблема стоимости как школьных, так и студенческих проездных регулярно возникает в регионе после очередного скачка цен.

По данным мэрии, в течение учебного года школьными проездными билетами в Великом Новгороде пользуется около 6150 учащихся, во время летних каникул — около 700 детей. Эти 700 человек вынуждены были купить школьные билеты на июнь 2019 года уже по цене 1350 рублей.

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