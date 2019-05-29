В Пусане прошло заседание Корейско-Тайваньского комитета по сотрудничеству

Пусан, Южная Корея, , 15:23 — REGNUM В Южной Коре прошло 44-е заседание Корейско-Тайваньское комитета по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Федерации корейской промышленности.

По их словам, заседание комитета прошло 29 мая в пятизвездочном отеле The Westin Chosun Busan между представителями Федерации корейской промышленности и представителями Ассоциации экономического сотрудничества Тайваня (CIECA).

Известно, что на данном мероприятии присутствовали 80 представителей двух стран, в том числе представители Busan Economic Promotion Agency, министерства науки и технологий Тайваня, администрация города Синьбэй.

В рамках заседания представители двух стран провели дискуссии на такие темы как четвертая промышленная революция, культура и туризм, биомедицина, умный город, водородная экономика.

Известно, что с 1992 года объем товарооборота между Южной Кореей и Тайванем увеличился в 9 раз и в 2018 году составил $37,5 млрд