Отцовский капитал: демотивация для семей есть

Москва, , 15:09 — REGNUM Идея введения «отцовского капитала» будет наверняка горячо поддержана российскими семьями. И хотя инициатива эта направлена на улучшение демографической ситуации в стране, сам по себе факт дополнительных выплат семьям, родившим третьего ребенка, однозначно позитивно повлияет на уровень доходов наиболее нуждающейся в деньгах категории наших сограждан — многодетных семей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Печально лишь, что данная льгота рассчитана только на семьи, где все три ребенка были рождены в одном браке, что фактически лишает шансов на материальную помощь очень большую часть российских граждан», — отметил эксперт.

К примеру, если мужчина взял в жены женщину с ребенком, и они после этого родили еще двоих детей, рассчитывать на «отцовский капитал», составляющий весьма немалую сумму, они уже не смогут. А ведь их проблемы ничем не отличаются от проблем семей, где все три ребенка рождены в одном браке.

«Понятно, что инициаторы нововведения стараются таким образом отсечь тех, кто будет совершать фиктивные браки ради получения материальной помощи. Но для тех, кто не имел никакого злого умысла, но прав на «отцовский капитал» по определению будет лишен.

Данное ограничение является крайне несправедливым и фактически демотивирует семьи, к примеру, для рождения четвертого ребенка», — высказал своё мнение Коренеев.

Как сообщало ИА REGNUM, член общественного совета при Минтруда РФ Сергей Рыбальченко предложил после рождения третьего ребенка новый вид выплат — «отцовский капитал».

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