«Турции и кипры» подорожали для жителей России на 20%

Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM Популярные туристические направления за рубежом подорожали для жителей России на 20%. Об этом заявила член правления Уральской ассоциации туризма Оксана Чувакова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цены поднялись именно на «популярные» направления вне РФ — это Турция, Кипр, Греция, Испания и ряд других стран. Тем не менее российские туристы не отчаиваются, уверена Чувакова.

«Туристы не отказывают себе в отдыхе, они просто выбирают более экономичные и приемлемые для себя варианты», — сказала эксперт.

Напомним, в апреле 2019 года в туротрасли были опасения из-за малого количества ранних бронирований. Однако, по словам Чуваковой, по состоянию на конец мая такая проблема не стоит.

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