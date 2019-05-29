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Банки РФ стали чаще отправлять клиентам push-уведомления

Экономика

Полностью заменить СМС всплывающими сообщениями пока нельзя

Банки РФ стали чаще отправлять клиентам push-уведомления
Иван Шилов © ИА REGNUM
Соцсети

Москва, 29 мая 2019, 15:11 — REGNUM  Доля push-уведомлений при информировании клиентов крупнейших российских банков достигает 15−30%. Так кредитные организации экономят на рассылке СМС, сообщает РБК.

Рush-уведомления крупнейшие банки развивают не более двух лет. Такой способ информирования клиентов о транзакциях обходится дешевле, чем отправка СМС, за каждое из которых банк платит до одного рубля.

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По оценкам, в 2018 году рассылка СМС обошлась банкам почти в 20 млрд рублей. Отправка сообщений через канал push обходится дешевле, таким образом в некоторых банках сократили расходы на информирование до 15−25%.

У «Альфа-банка» доля push-уведомлений в общем числе сообщений составляет 30%, у «Райффайзенбанка» и «Открытия» — примерно 25%, у Сбербанка — около 20%.

Полностью заменить СМС всплывающими сообщениями пока нельзя, так как для отправки push-уведомлений необходимы три условия: наличие смартфона, установленного на него приложения банка и подключения к сети.

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