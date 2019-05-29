Большинство жителей России не готовы брать крупные кредиты — опрос

Москва, , 14:46 — REGNUM Большинство жителей России (72%) не считают возможным в настоящее время брать крупные кредиты в банках, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Отмечается, что 66% респондентов намерены сократить траты и увеличить свои накопления. Вместе с тем 26% опрошенных оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, однако 57% из них пока настроены к этому скептически.

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Около 25% граждан считают целесообразным быстрее потратить свою заработную плату или пенсию. Почти половина (42%) назвали настоящее время благоприятным для оформления банковских вкладов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России за последний год число жёстко экономящих граждан страны увеличилось до 83%. Ни в чем себе не отказывают лишь 17% опрошенных. По словам экспертов, это связано с падением реальных доходов населения, которые с 2014 года сократились на 11%, и высокая инфляция: в 2018 году она составила 4,6%.

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