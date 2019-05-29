Импульса не хватило надолго: о конкурентоспособности США

Москва, , 14:44 — REGNUM США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, но рейтинг — это всего лишь сумма баллов, подсчитанных по определенной методике В мире много всяких рейтингов в разных версиях и по различным критериям, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

В данном случае речь идет о рейтинге конкурентоспособности по версии швейцарской бизнес-школы IMD, который учитывает 300 различных факторов, сгруппированных в четыре категории — эффективность экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса, инфраструктура.

«Собственно говоря, лидерство США длилось не так долго — всего год. Год назад США в рейтинге поднялись на фоне позитивной оценки налоговых реформ Дональда Трампа, ратовавшего за снижение налогов на бизнес. Но этого импульса не хватило надолго.

Поднятие пошлин, война с импортом, рост цен на топливо и колебания курса доллара опустили оценку США в рейтинге IMD на две позиции. При этом за США сохраняется лидерство по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям», — пояснил эксперт.

Сингапур, напротив, поменялся местами с США, поднявшись с третьего на первое место, вернув себе лидерство десятилетней давности. В пользу Сингапура работают мягкая миграционная политика, легкость регистрации бизнеса, развитая технологическая инфраструктура и квалификация персонала.

«Гонконг сохранил за собой второе место. Россия в рейтинге IMD демонстрирует стабильность, снова заняв 45 позицию среди 63 представленных в рейтинге стран. А последние три строчки рейтинга занимают Аргентина, Монголия и Венесуэла», — отметил Калачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтинга самых конкурентоспособных бизнес-школы IMD (Швейцария). на первом месте — Сингапур, на втором Гонконг (специальный административный район Китая), на третьем — США, на четвёртом — Швейцария, на пятом — ОАЭ.

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