Среда, 29 Мая 2019 года
15:14:47 МСК

Встреча между губернаторами провинций Южной Кореи и Китая прошла в Сувоне

Экономика

Представители двух стран обсудили возможности дальнейшего сотрудничества

Сувон, Южная Корея, 29 мая 2019, 15:10 — REGNUM  В Южной Корее прошла встреча губернаторов провинции Кёнгидо и китайской провинции Цзянсу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на встрече в Сувоне губернаторы провинций обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

Ранее, в марте и апреле 2019 года, губернатор провинции Кёнгидо Ли Дже Мён встретился с губернатором провинции Шаньдун Гун Чжэн и губернатором провинции Гуандун Ма Синджуй.

Известно, что провинции Шаньдун, Гуандун и Цзянсу становятся центром китайской экономики и, как предполагают в Южной Корее, это может поспособствовать укреплению дружеского и взаимовыгодного сотрудничества, культурным и экономическим обменам между странами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить