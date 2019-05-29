Встреча между губернаторами провинций Южной Кореи и Китая прошла в Сувоне

Сувон, Южная Корея, , 15:10 — REGNUM В Южной Корее прошла встреча губернаторов провинции Кёнгидо и китайской провинции Цзянсу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на встрече в Сувоне губернаторы провинций обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

Ранее, в марте и апреле 2019 года, губернатор провинции Кёнгидо Ли Дже Мён встретился с губернатором провинции Шаньдун Гун Чжэн и губернатором провинции Гуандун Ма Синджуй.

Известно, что провинции Шаньдун, Гуандун и Цзянсу становятся центром китайской экономики и, как предполагают в Южной Корее, это может поспособствовать укреплению дружеского и взаимовыгодного сотрудничества, культурным и экономическим обменам между странами.