Москва, , 14:22 — REGNUM Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20−25% в начале года до 5−10% в III квартале, об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова. Но очень многое зависит от стоимости нефти, если она упадет, то все вернется обратно к 20%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Алексей Игнатенко.

«В дополнение есть угроза очередных санкций или блокировка счетов российских госбанков. И эти риски не куда не денутся, нужно менять экономическую модель, просто торговать природными ресурсами на текущий момент выгодно, но бесперспективно», — полагает эксперт.

России сейчас нужны в новые технологии и прямые инвестиций, которые должны направляться не только в нефтегазовую отрасль, а также в промышленность, малое и среднее предпринимательство, человеческий капитал, образование и т. д.

«Ключевым фактором роста и развития России может послужить ее географическое положение. А именно Россия может стать мостом между Западом и Востоком. Для этого нужно развивать инфраструктуру, и в первую очередь железные дороги, для того чтобы переправлять товары от одних к другим и получать доход за транзит», — считает Игнатенко.

Для сравнения протяженность железных дорог в России 85 тыс. 500 км, у Китая 124 тыс. км, а у США 257 тыс. 722км. У небольшой Японии и то 27 тыс. 268 км. Что всего в три раза меньше, чем в России. Но Япония по территории не в три раза меньше России.

«Это показывает не совсем эффективное использование стратегического положения Российской Федерации. Основной упор нужно делать именно в этом направлении. И тогда зависимость от нефтяной иглы будет преодолена», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, макропрогноз РЭУ им. Г.В. Плеханова, пророчит снижение вероятности рецессии российской экономики до 5−10% в III квартале 2019 года, по сравнению с 20−25% на начало года.

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