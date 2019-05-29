Среда, 29 Мая 2019 года
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Кении нужно реструктурировать госдолг — глава Центробанка

Экономика

Внешний долг Кении составляет 55% к ВВП

Найроби, 29 мая 2019, 14:42 — REGNUM  Глава Центробанка Кении Патрик Нджороге на пресс-конференции в Найроби заявил, что в стране необходимо начать реорганизацию внешнего долга, передает информационное агентство Reuters.

«Важно отметить, что момент проведения реорганизации долга настал», — заявил Нджороге.

Однако он не огласил конкретные шаги по реализации инициативы.

С момента вступления в полномочия президента Ухуру Кеньятты в 2013 году процентное соотношение внешнего долга к ВВП страны возросло с 43% — до 55%.

Правительство страны встало на защиту политики, направленной на обширные заимствование средств, объясняя это необходимостью инвестиций в инфраструктуру, в том числе развитие железнодорожной сети и автомагистралей.

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