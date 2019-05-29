Тепловые станции Сибири готовы к несению повышенной нагрузки

Красноярск, , 14:20 — REGNUM С начала мая 2019 года в связи с уменьшением объема выработки гидрогенерации Сибири увеличилась нагрузка на тепловые станции энергосистемы. Производство электроэнергии на станциях «Сибирской генерирующей компании» (СГК) в мае, по предварительным данным, увеличится на 18% по сравнению с прошлым годом и ожидается на уровне 3,9 млрд кВтч по итогам месяца.

Низкая загрузка ГЭС связана с тем, что среднемесячная температура воздуха во второй и третьей декаде апреля и первой половине мая на территории Верхнего и Среднего бассейна реки Енисей ниже нормы, формирование бокового притока ГЭС от таяния снегозапасов сместился на конец мая — начало июня.

Кроме того, на рост производства на сибирских угольных станциях повлияло увеличение перетока электроэнергии из Сибири в европейскую зону. Там возник дефицит дешевой электроэнергии в связи с перетоком в страны Скандинавии и Прибалтики до 1,5−2 ГВт в час, а также снижением производства на двух крупных ГЭС Центральной части России — Волжской и Жигулевской. Данные факторы повысили спрос на более дешевую энергию сибирских ТЭС.

Все предприятии СГК технически готовы к несению дополнительных нагрузок и выполнению заявок Системного оператора в полном объеме. Станции обеспечены необходимым запасом топлива. Персонал станции также подготовлен к работе с увеличенным составом оборудования. При этом СГК продолжает реализовывать ремонтную программу на станциях. При необходимости увеличения выработки нагрузка будет перераспределена между объектами компании.

В связи со значительным снижением предложения ГЭС, в условиях ограничений приема в западную часть Сибири с Востока, на рынке электрической энергии и мощности в мае наблюдался рост оптовых цен.

Справка: «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК». Осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Хакасии и Тувы. Основные виды деятельности — производство тепло‑ и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 30 тыс. человек.