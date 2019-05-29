Стало известно, на что пойдут деньги из резервного фонда Дагестана

Махачкала, , 14:13 — REGNUM Изменения, связанные с распределением средств резервного фонда, будут внесены в закон о бюджете Дагестана на 2019 год. Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе Народного собрания Дагестана.

Из 257,1 млн рублей резервного фонда распределяется почти 180 млн рублей. Основной объём средств, 100 и 50 млн рублей соответственно, будет направлен на реализацию двух проектов: «150 школ» и «Земский учитель». Городу Махачкале выделят 18 млн рублей на уточнение проектно-сметной документации по реконструкции проспекта имени имама Шамиля, а Ботлихскому району — 10 млн рублей на создание сквера памяти героев в честь 20-летия победы над вторгшимися в республику боевиками из банды Шамиля Басаева.

Председатель парламента Хизри Шихсаидов отдельно остановился на реализации проекта «Земский учитель». Спикер отметил, что в первую очередь необходимо уделить внимание поддержке преподавателей национальных языков. По его словам, проблема их сохранения часто поднимается в республиканском медиаполе. Если этот вопрос волнует население, подчеркнул Шихсаидов, необходимо уделить ему особое внимание.

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Напомним, программу «Земский учитель» впервые в Дагестане планируют запустить с начала следующего учебного года. Специалисты, отправляющиеся работать в сельские школы, в виде единовременной выплаты получат федеральные субсидии в размере 1 млн рублей. Власти республики также пообещали учителям оказать социальную поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря парламентарии Дагестана во втором окончательном чтении приняли законопроект о республиканском бюджете на 2019 год. Доходная часть была сформирована в размере 121,3 млрд рублей, расходы составили 120,8 млрд рублей. Профицит установлен в сумме почти 457 млн рублей.

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