Рейтинг самых востребованных профессий «перечеркнут» IT-технологии

Москва, , 13:56 — REGNUM На протяжении последних лет эти профессии — повар и продавец-кассир — на первых строчках рейтинга. Сюда еще можно отнести профессию водителя и охранника. В будущем с развитием цифровых технологий ситуация будет меняться, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Те профессии, которые сейчас на первых строчках рейтинга, могут переместиться с первых строчек. Это профессии делопроизволителя и бухгалтера», — отметила эксперт.

Даже профессия продавца-кассира в будущем будет менее востребованной, так как развитие онлайн торговли и переход на современные расчеты в супермаркетах предполагает ликвидацию традиционных рабочих мест.

«А вот такие профессии, как педагог дополнительного образования, медсестра, специалист по социальной работе будут в будущем более востребованными.

Ну, конечно, нет сомнений в увеличении профессий, связанных с IT-технологиями, робототехники, развитием социальных, коммуникативных компетенций», — считает Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса, опубликованным в «Справочнике профессий» Минтрудв, самые востребованные в России профессии: продавец-кассир, повар и педагог профессионального и дополнительного образования.

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