Среда, 29 Мая 2019 года
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В Курганской области предлагают приобретать памятники за рубль

Экономика

Исторические здания предоставляются арендаторам на срок до 49 лет

Курган, 29 мая 2019, 13:57 — REGNUM  В Курганской области на 49 лет можно арендовать историческое здание всего 1 рубль. Таким образом правительство региона пытается привлечь инвесторов к сохранению архитектурных объектов, являющихся памятниками истории и культуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Программы «Памятник за рубль» действуют в некоторых регионах России. Она заключается в том, что требующие ремонтных и реставрационных работ исторические здания предоставляются арендаторам на срок до 49 лет по результатам торгов в форме открытого аукциона.

«По каждому из объектов начальный размер арендной платы — 1 рубль за объект в год», — сообщает пресс-служба губернатора Зауралья.

Арендатор в сроки, установленные договором, но не более чем в течение 7 лет, должен провести полный комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия в порядке, установленном законодательством.

Данная программа уже обкатана в Тюменской области и арендаторы уже знают основной камень преткновения — отдаёшь рубль, а вкладываешь миллионы.

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Судьба архитектурного наследия
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