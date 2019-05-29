Промышленный туризм внесут в стратегию развития российского туризма

Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM Промышленный туризм с подачи среднеуральцев внесли в стратегию развития туризма в РФ. Об этом заявил глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Накануне на совещании в Ростуризме при участии властей, профильных министерств и промышленников был поднят вопрос о популяризации промышленного туризма. Присутствующие на мероприятии среднеуральцы попросили поднять статус данного туристического направления.

«Промышленный туризм теперь находится в списке приоритетных направлений с позиции Ростуризма. Также его включили в стратегию развития туризма в России», — сказал Мальцев.

Данное направление является крайне важным для всего УрФО, и оно станет в перспективе основным и наиболее характерным для округа, добавил эксперт.

Напомним, ранее министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова подчёркивала, что промышленный туризм — одно из ключевых направлений для продвижения региона. Средний Урал имеет свою «индустриальную доминанту», считает чиновник.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале впервые в России туристов пустили на месторождение изумрудов