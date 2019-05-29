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В Казахстане создадут центр промышленного дизайна

Экономика

Центр займется ребрендингом казахстанских товаров

Нур-Султан, 29 мая 2019, 14:00 — REGNUM  На базе ассоциации упаковщиков Казахстана будет запущен центр промышленного дизайна и упаковочных решений. Об этом заявил председатель ассоциации Батырбек Аубакиров, сообщает 29 мая агентство «Казинформ».

По его словам, центр займется ребрендингом казахстанских товаров. Аубакиров привел в пример компанию «Рахат», которая ежегодно закупает упаковку на 3 млрд тенге ($7,9 млн).

«Мы считаем, что есть потенциал и у других заводов, надо им помочь перейти на более качественную и новую упаковку», — добавил Аубакиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2019 года министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев предложил постепенно заменить полиэтиленовые пакеты альтернативными видами упаковки.

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Экономика Казахстана
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