В Симферополе обещают вдвое сократить очередь на жилье для детей-сирот

Симферополь, , 13:52 — REGNUM Власти Симферополя планируют в 2019 году вдвое сократить очередь на жилье среди детей-сирот, которая на данный момент состоит из 362 человек. Об этом 29 мая на совещании сообщила глава администрации города Наталья Маленко.

«В этом году мы завершаем строительство 180-квартирного дома для детей-сирот. Введя в эксплуатацию такой объект, мы вполовину сократим очередь», — подчеркнула Маленко.

По её словам, строительство дома льготников в симферопольском микрорайоне Залесье вошло в завершающую стадию.

Как сообщало ИА REGNUM, строящийся дом рассчитан на 180 квартир, срок сдачи в эксплуатацию — декабрь 2019 года. Общая стоимость контракта составляет более 370 миллионов рублей. Заказчиком по производству строительно-монтажных работ является департамент капитального строительства администрации Симферополя.

Отметим также, что в 2017 году в Симферополе уже был сдан в эксплуатацию новый, но некачественный дом, часть квартир которого власти также вручили детям-сиротам. Застройщик провёл строительные работы с многочисленными нарушениями норм и правил, квартиры новостройки в буквальном смысле рассыпались на части: на стенах были трещины, плесень, в подъезде не работал лифт. Глава Крыма поручил исправить все недочёты.

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