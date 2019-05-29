Приморью добавили финансирования на развитие центров экономического роста

Владивосток, , 13:40 — REGNUM Приморский край получит из федерального бюджета 12,9 миллиардов рублей на реализацию плана социального развития центров экономического роста, сообщает 29 мая пресс-служба Минвостокразвития России.

Выступая на совещании, посвящённом реализации плана, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что к списку изначально запланированных и одобренных мероприятий из двадцати позиций добавились ещё десять.

«Итого сейчас в крае будет реализовано 30 социальных мероприятий», — сказал глава Минвостокразвития.

В ведомстве напомнили, что в 2018 году Приморскому краю выделили 1,6 миллиардов рублей. На эти деньги были начаты 15 мероприятий, завершено одно — покупка и установка 8 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году Приморье получит 6,5 миллиардов рублей: это реализация 14 мероприятий, начатых в прошлом году, и старт работ по ещё 12 объектам. В 2020 году, на выделенные 4,7 миллиардов, будут завершены все 30 мероприятий.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе.

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