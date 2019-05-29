Среда, 29 Мая 2019 года
13:37:52 МСК

Абсолютно логично: о нежелании Силуанова платить за «косяки» «Транснефти»

Экономика

Министр финансов считает, что государство не должно платить за «косяки» «Транснефти»

Санкт-Петербург, 29 мая 2019, 13:37 — REGNUM  Заявление Антона Силуанова вполне логично, проблемы «Транснефти» имели не техногенный характер, а были вызваны ошибками в управлении, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 мая, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Куцмановский, комментируя высказывания министра финансов.

Ранее Антон Силуанов заявил, что не считает допустимым, чтобы «Транснефть» компенсировала свои убытки за счет снижения дивидендов, в том числе и государству, поскольку причиной убытков стали «косяки» самой компании.

«Это абсолютно логичное решение. Причины проблем не имели техногенного характера, они были вызваны ошибками в управлении. Минфин полагает, что компенсировать эти потери «Транснефть» должна за счет снижения прибыли, а значит, и выплат топ-менеджменту, величина которых привязана к уровню прибыли.

«Транснефть» — компания специфическая. Она пытается добиться определенных поблажек, в том числе снижения выплат дивидендов. Только в 2018 года государство впервые заставило ее выплатить половину прибыли. Заявления Силуанова показывают, что отказываться от своей линии в экономическом блоке правительства не намерены», — отметил Дмитрий Кумановский.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить