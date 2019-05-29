Абсолютно логично: о нежелании Силуанова платить за «косяки» «Транснефти»

Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Заявление Антона Силуанова вполне логично, проблемы «Транснефти» имели не техногенный характер, а были вызваны ошибками в управлении, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 мая, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Куцмановский, комментируя высказывания министра финансов.

Ранее Антон Силуанов заявил, что не считает допустимым, чтобы «Транснефть» компенсировала свои убытки за счет снижения дивидендов, в том числе и государству, поскольку причиной убытков стали «косяки» самой компании.

«Это абсолютно логичное решение. Причины проблем не имели техногенного характера, они были вызваны ошибками в управлении. Минфин полагает, что компенсировать эти потери «Транснефть» должна за счет снижения прибыли, а значит, и выплат топ-менеджменту, величина которых привязана к уровню прибыли.

«Транснефть» — компания специфическая. Она пытается добиться определенных поблажек, в том числе снижения выплат дивидендов. Только в 2018 года государство впервые заставило ее выплатить половину прибыли. Заявления Силуанова показывают, что отказываться от своей линии в экономическом блоке правительства не намерены», — отметил Дмитрий Кумановский.