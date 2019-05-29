В Рыбинске Ярославской области перебои в работе пригородного транспорта

Рыбинск, Ярославская область, , 13:26 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области возникли перебои в работе общественного транспорта пригородных сообщений. Об этом сообщает телеканал «Рыбинск-40».

Проблемы возникли на маршрутах № 101, № 104, № 104К, № 107, № 109, № 114. Как говорят люди, автобусы приходят с опозданиями либо вообще не приходят. Люди не могут вернуться в город с дач, пожилые люди вынуждены ездить вскладчину на такси.

Телеканал связывает сбои с появлением нового перевозчика из Москвы. Ранее транспортные услуги на этих маршрутах оказывало государственное предприятие Ярославской области — «Ярославское АТП». По данным «Рыбинск-40», в конце мая на рейсы вышли новые автобусы ПАЗ из Москвы с иногородними водителями, которые не знают маршрутов, пропускают остановки и работают без кондукторов.

Между тем в областном департаменте транспорта говорят, что никакого иногороднего перевозчика нет. Работают автобусы, арендованные «Ярославским АТП». Водители на них были, действительно, иногородние.

«Руководством предприятия-перевозчика была проведена служебная проверка, в результате которой выявлены факты грубого нарушения отдельными водителями процесса перевозки пассажиров: не соблюдалось расписание движения, не выдавались билеты. Указанные водители, граждане других регионов России, были привлечены Рыбинским филиалом АО «Ярославское АТП» для работы на арендованных автобусах, которые с 22 мая начали перевозку людей по маршрутам № 101, № 104, № 104К, № 107, № 109, № 114», — говорится в сообщении департамента транспорта Ярославской области.

Как сообщила и.о. директора департамента транспорта области Екатерина Галеева, 9 иногородних водителей были уволены. Кроме того, уволен и директор рыбинского филиала Ярославского АТП. Новым руководителем назначен Алексей Третьяков. В региональном дептрансе обещают принимать на работу только местных водителей.

Судя по всему, Рыбинск стал очередной точкой «транспортной экспансии» подмосковных компаний. Как сообщало ранее ИА REGNUM, фирмы из столичного региона уже начали работать в ближайших к Москве районах — Переславле-Залесском и Ростовском районе. По странному стечению обстоятельств, частные фирмы заменили в этих муниципальных образованиях как раз государственное «Ярославское АТП».

Не исключено, что в Рыбинске приход московского бизнеса был оформлен через договоры аренды техники, но фактически работать на маршрутах стала сторонняя организация. Эксперты ИА REGNUM в транспортной отрасли предполагают, что данная схема может быть реализована и в областном центре — Ярославле.

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