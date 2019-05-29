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В Мурманске упростят процедуру оформления рыбопромысловых судов

Экономика

Государств планирует «перезагрузить рыбную отрасль региона»

Мурманск, 29 мая 2019, 13:16 — REGNUM  Упрощение процедуры оформления рыбопромысловых судов при заходе и выходе из порта Мурманск обсудили участники совещания в правительстве Мурманской области, сообщает 29 мая пресс-служба Росрыболовства.

В совещании приняли участие врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, руководители и представители контролирующих ведомств.

«Всегда надо исходить из логики процесса. Конечно, контроль необходим, но при этом важно не создавать препятствия и сделать так, чтобы рыба к нам в порт приходила и приходила в большем объеме», — отметил Шестаков.

В свою очередь заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров констатировал очевидность намерения государства «перезагрузить рыбную отрасль региона» и отметил необходимость устранения излишних административных барьеров при поставке в порт.

По итогам встречи принято решение создать межведомственную рабочую группу для разработки и внедрения модели сокращения сроков проведения административных процедур при заходе рыбопромысловых судов в порт Мурманск.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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