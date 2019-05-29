В Казахстане могут увеличить штрафы для банков за повторные нарушения

Нур-Султан, , 13:20 — REGNUM Штраф для банков за повторное нарушение в сфере валютного законодательства в Казахстане планируют увеличить в 35 раз, до 450 месячных расчетных показателей (МРП) ($3 тыс.). Об этом говорится в законопроекте по вопросам регулирования и развития финансовых рынков, сообщает 29 мая издание BNews.

Секретарь комитета по финансам и бюджету Мажилиса (нижней палате парламента) Казахстана Татьяна Яковлева сообщила, что в первой редакции законопроекта размер штрафа за повторное нарушение составлял 15 МРП ($100).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин раскритиковал редакцию законопроекта по вопросам регулирования и развития финансовых рынков за небольшой размер штрафов для банков.

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