Среда, 29 Мая 2019 года
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В Казахстане могут увеличить штрафы для банков за повторные нарушения

Экономика

Депутаты Мажилиса (нижней палате парламента) Казахстана одобрили законопроект во втором чтении

Нур-Султан, 29 мая 2019, 13:20 — REGNUM  Штраф для банков за повторное нарушение в сфере валютного законодательства в Казахстане планируют увеличить в 35 раз, до 450 месячных расчетных показателей (МРП) ($3 тыс.). Об этом говорится в законопроекте по вопросам регулирования и развития финансовых рынков, сообщает 29 мая издание BNews.

Секретарь комитета по финансам и бюджету Мажилиса (нижней палате парламента) Казахстана Татьяна Яковлева сообщила, что в первой редакции законопроекта размер штрафа за повторное нарушение составлял 15 МРП ($100).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин раскритиковал редакцию законопроекта по вопросам регулирования и развития финансовых рынков за небольшой размер штрафов для банков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане призвали ужесточить ответственность банков за нарушения

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Банковское дело
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