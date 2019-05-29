ТГК-2 нашла ошибки при ранжировании проектов модернизации тепловых станций

Ярославль, , 13:10 — REGNUM Компания ПАО «ТГК-2» обнаружила ошибки при ранжировании проектов модернизации тепловых станций с использованием системы критериев, предложенных Минэнерго России. Об этом ИА REGNUM сообщил официальный представитель генерирующей компании.

По мнению специалистов ПАО «ТГК-2», в материалах о дополнительном перечне проектов модернизации ТЭЦ, который будет рассматриваться на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 29 мая 2019 года, допущены ошибки прямо влияющие на итоговые показатели Ярославской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2».

29 мая 2019 года состоится Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики, которая должна решить судьбу оставшихся 15% проектов модернизации тепловых станций. Установленная мощность рассматриваемых проектов модернизации составит всего 1,65 ГВт. Министерством энергетики Российской Федерации были выработаны критерии ранжирования этой части проектов модернизации и произведено ранжирование представленных проектов. По итогам ранжирования по 4 критериям победителями признаны 11 проектов в первой ценовой зоне и 4 — во второй ценовой зоне.

В соответствии с представленными в итоговой таблице данными по критерию «Тепло» для данного проекта ТГК-2 указано значение 72%. Однако в соответствии с действующей в настоящее время Схемой теплоснабжения города Ярославля, утвержденной приказом Минэнерго России №1017 от 26 октября 2017 года, данный показатель для Ярославской ТЭЦ-2 должен составлять не менее 84%.

Кроме этого, вызывает обоснованное сомнение правильность определения критерия «Стоимость», указанного для этого проекта в размере 15%. По расчетам специалистов ТГК-2 значение этого критерия должно быть не менее 26%.

В этом случае итоговый бал проекта оказывается значительно выше и проект модернизации Ярославской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» в группу проектов-победителей, обеспечивая ему 6 место в первой ценовой зоне.

В связи с этим, учитывая, что допущенные ошибки прямо влияют на итоги отбора проектов модернизации, ПАО «ТГК-2» обратилось к правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и Министерству энергетики Российской Федерации с предложением о внесении изменений в таблицу «Итоги ранжирования проектов модернизации с использованием системы критериев» и включении проекта модернизации Ярославской ТЭЦ-2 в дополнительный перечень проектов модернизации ТЭЦ, рассматриваемый на правительственной комиссии 29 мая 2019 года.

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