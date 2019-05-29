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Гривна вчетверо обесценится при дефолте, заявил Ляшко

Экономика

Доллар будет стоить сто гривен

Гривна вчетверо обесценится при дефолте, заявил Ляшко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гривна

Киев, 29 мая 2019, 13:09 — REGNUM  Украинская гривна обесценится вчетверо по отношению к доллару США, если власти страны объявят дефолт. Об этом заявил, выступая 29 мая в Верховной раде, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Он потребовал «реальных реформ» и подчеркнул, что из-за дефолта пострадает каждый житель страны.

«Это 100 гривен за доллар, сокращение рабочих мест, в том числе в угольной отрасли, а значит рост тарифов», — сказал Ляшко.

Курс гривны, по данным Нацбанка Украины, на 28 мая составлял 26,4 гривны за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая объявить дефолт Украины по внешнему долгу предложил олигарх Игорь Коломойский. Таким образом, объяснил он, Киев мог бы выйти из порочного круга кредитов.

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Социально-экономический кризис на Украине
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