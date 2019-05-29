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Товарооборот между Украиной и Молдавией снизился более чем на 20%

Экономика

Экспорт с Молдавии на Украину просел наполовину

Киев, 29 мая 2019, 13:02 — REGNUM  В первом квартале 2019 года товарооборот между Украиной и Молдавией составил $167,4 млрд, что на 20,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил 27 мая ресурс InfoMarket.

Отмечается, что с января по март 2019 года экспорт из Молдавии на Украину снизился на 50,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а импорт с Украины снизился на 15,9%.

В денежном выражении отрицательное сальдо Молдавии составило $138 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина ввела пошлины на цемент из Молдавии в размере 94,46% сроком на пять лет.

Читайте подробнее: Украина объявила «цементную войну» Молдавии и Приднестровью

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Международная торговля
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