«Рыбным популяциям нанесён непоправимый ущерб» из-за обмеления Волги

Казань, , 12:56 — REGNUM Члены комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета Татарии обсудили ситуацию со снижением уровня воды на водных объектах, отметив, что «рыбным популяциям нанесен непоправимый ущерб» из-за обмеления Волги. Депутаты на заседании 28 мая 2019 года уточнили, что «ситуация меняется в лучшую сторону», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Замглавы Росрыболовства: нерест-2019 на Волге будет катастрофическим

Напомним, в апреле 2019 года республиканские власти забили тревогу в связи со снижением уровня Куйбышевского водохранилища, большая часть которого находится в Татарии, а около 30% площади — в Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областях. Глава республики Рустам Минниханов обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой принять оперативные меры, так как уровень упал на три метра ниже критической отметки. В начале мая на совещании в Москве было принято решение о наполнении водохранилища до отметки 52,5 м БС (Балтийской системы). Подъём уровня воды должен быть осуществлён в июне.

Замглавы Росрыболовства Василий Соколов ранее заявил, что нерест-2019 на Волге будет катастрофическим, а убытки исчисляются миллиардами рублей. Удар получила и туристическая отрасль — теплоходы туркомпаний не могут причалить к ряду городов в связи с низким уровнем воды, что привело к отмене множества рейсов. В частности, в городе Тетюши из 20 запланированных на май заходов отменены 15.

Читайте также: Теплоходы не могут зайти в турцентры Татарии из-за обмеления Волги

В докладе министерства экологии и природных ресурсов Татарии отмечается, что Куйбышевское водохранилище является основным регулятором стока Вожско-Камского каскада водохранилищ, а минимальный уровень воды у плотины гидроузла внутри половодного периода должен быть не ниже минимального навигационного уровня — 49,0 м БС.

«В связи с ранней весной и постепенным снеготаянием прогноз объема притока воды в водохранилища ВКК Росгидромета дважды уточнялся в сторону уменьшения. Поэтому сельскохозяйственные попуски в установленном Росводресурсами объеме осуществлялись за счет сработки водных ресурсов Куйбышевского водохранилища. Уровень Куйбышевского водохранилища за период максимальных сбросных расходов (25 апреля — 8 мая) понизился до отметки порядка 50 м БС, — уточнялось в докладе. — Рыбохозяйственные попуски в связи с завершением паводка на волжских водохранилищах и низким притоком воды в Куйбышевское водохранилище в 2019 году осуществляются в незначительном объеме и непродолжительны по времени (указания Росводресурсов от 07.05.2019)».

Обсуждая ситуацию на заседании комитета 28 мая депутаты отметили, что обмеление Волги привело к негативным последствиям. Представители судоходной компании «Татфлот» на мероприятии сообщили, что в результате сложившейся ситуации на водных объектах рыбным популяциям нанесен непоправимый ущерб, а также предприятие «несёт огромные убытки из-за введения ограничения на пассажирские перевозки судами». Сумма не называлась.

Между тем, по словам главы комитета Тахира Хадеева, «ситуация сегодня меняется в лучшую сторону»: «Именно Татарстан сыграл ключевую роль при принятии решения о подъеме уровня воды в Куйбышевском водохранилище».