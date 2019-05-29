Индустриальный банк Южной Кореи выделил средства Федерации хоккея страны

Сеул, , 13:12 — REGNUM Индустриальный банк Южной Кореи пожертвовал 200 млн вон (~$168 тыс.) Федерации хоккея Южной Кореи с целью поддержать мужскую и женскую сборные хоккея на траве, которые примут участие в летних Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей банка.

По их словам, церемония передачи средств состоялась 29 мая в главном офисе Индустриального банка, располагающемся в районе Чун-гу города Сеула. На церемонии присутствовали заинтересованные лица, в том числе глава Индустриального банка Ким До Джин и глава Федерации хоккея Кан Дон Хун.

«Мы надеемся, что наши средства помогут нашим командам достичь отличных результатов на Олимпийских играх», — сообщили представители Индустриального банка.

Напомним, что в 2020 году Олимпийские игры пройдут в Токио в период с 24 июля по 9 августа.