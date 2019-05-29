Крупные торговые сети поделили районы Калмыкии – УФАС

Элиста, , 12:48 — REGNUM Две крупные торговые сети получили запрет на дальнейшее приобретение либо аренду торговых площадей в ряде районов Калмыкии. Об этом сообщила пресс-служба Калмыцкого УФАС.

По информации антимонопольного ведомства, по итогам 2016−2017 годов наиболее крупные доли в розничном обороте продовольственных товаров на территории Калмыкии пришлись на торговые сети федерального значения. Так, сеть «Магнит» (АО «Тандер») имеет долю свыше 25% (предельно допустимый порог) в муниципальных образованиях Малодербетовском, Лаганском, Сарпинском, Яшкульском районов. Сеть ООО «Тамерлан» по итогам 2017 года превышает долю 25% в Яшкульском, Юстинском, Приютненском, Октябрьском районов республики.

«Превышение предельно допустимого порога в 25% в некоторых муниципалитетах связано с тем, это обусловлено наличием в небольшом населенном пункте всего одного сетевого магазина и предпочтением покупателей. Поэтому доля реализованной продукции высокая. Указанным сетям в дальнейшем запрещено приобретать или арендовать в соответствующих границах муниципальных районов и городов дополнительные площади торговых объектов, в противном случае будет нарушено законодательство», — уточнили в УФАС.

Отметим, как говорилось на днях на дискуссионной площадке в Доме предпринимателя в рамках Недели предпринимательства: именно доминирование федеральных розничных сетей местные предприниматели называют основной проблемой для развития местного бизнеса.

«По имеющимся сведениям, компания «Магнит» сегодня имеет 24,8% калмыцкого розничного рынка, приближаясь к предельно допустимой отметки в 25% (порог доминирования определяют, исходя из объема проданного продовольствия в пределах одного муниципального образования). Остальные вместе не набирают 50%», — цитируют «Степные вести» предпринимателя, председателя общественного наблюдательного совета Калмыцкого УФАС Олега Пюрбеева.