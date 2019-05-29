«Закон сыра и хамона»: запрещать всё сразу или нет?

Москва, , 12:44 — REGNUM В тотальном запрете на ввоз в Россию мясомолочной продукции зарубежного производства для личных целей нет особенного смысла. В чём-то Россельхознадзор поддерживает инициативу, но она не должна быть необдуманной и запрещающей всё и сразу, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт стал, пожалуй, первым, кто предельно доходчиво объяснил смысл этой идеи. Никто не собирается отнимать у туристов, возвращающихся из отпуска, пармезан или хамон (для личного пользования сейчас без проблем можно ввезти до 5 кг продуктов на человека). Речь идет большей частью о товарах, ввозимых из сомнительных регионов», — пояснила эксперт.

Очень интересен следующий момент: если Минсельхоз вместе с Россельхознадзором считают, что ввозимая продукция, например сосиски или сыр, не была термически обработана и может содержать в себе опасные вирусы, они могут изъять и уничтожить продукты.

«При этом если страна, из которой прибыли продукты, входит в список государств с благоприятной эпизоологической обстановкой, проблем быть не должно. Но страны ЕАЭС стоят особняком. Получается, что продукты из Казахстана автоматически считаются «чистыми». Нет ли тут политического элемента?» — задаётся вопросом Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор не считает нужным вводить полный запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

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